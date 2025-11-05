Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’332 0.2%  SPI 17’044 0.0%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’821 -0.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’628 -0.6%  Gold 3’962 0.8%  Bitcoin 82’623 0.3%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 64.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

Owens Corning Aktie 2718263 / US6907421019

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 12:54:22

Owens Corning Posts Loss From Cont. Ops. In Q3

Owens Corning
94.71 CHF -3.86%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Owens Corning (OC) posted a third quarter loss from continuing operations of $495 million compared to profit of $287 million, last year. Loss per share from continuing operations was $5.93 compared to profit of $3.26. Adjusted income from continuing operations declined to $306 million from $356 million. Adjusted EPS was $3.67 compared to $4.05. Net sales declined to $2.68 billion from $2.76 billion, prior year.

For the fourth quarter, Owens Corning expects revenue from continuing operations to be down mid-to-high teens to approximately $2.1 billion to $2.2 billion. Also, Owens Corning remains committed to delivering the long-term targets provided at May 2025 Investor Day, including revenue growth, an annual adjusted EBITDA margin of mid-20% for the enterprise, and $5 billion of cumulative free cash flow by 2028.

Shares of Owens Corning are down 8% in pre-market trade on Wednesday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Nachrichten zu Owens Corning IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Owens Corning IncShs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Anleger schichten in Sicherheit um
09:14 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’833.41 19.38 SFGBQU
Short 13’085.80 13.83 UEBSLU
Short 13’570.68 8.92 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’331.96 05.11.2025 12:49:29
Long 11’803.45 19.23 SG1BPU
Long 11’546.29 13.83 B74SQU
Long 11’053.06 8.89 SG0B4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Novo Nordisk-Aktie dennoch etwas fester: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:50 Kreml: Ukraine verheimlicht Einkesslung im Donbass
12:42 ROUNDUP: Qiagen sucht neuen Chef - Aktienrückkauf, Übernahme und Prognose erhöht
12:32 BASF-Aktie in Grün: Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China gestartet
12:25 ROUNDUP 2: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie im Plus
12:20 Deutsche Anleihen: Stagnation zur Wochenmitte - Warten auf US-Daten
12:19 ROUNDUP: Vestas engt Ziele nach gutem Quartal ein - Aktienrückkaufprogramm
12:16 Aktien Frankfurt: Dax sinkt weiter - Analyst sieht Gefahr größerer Korrektur
12:09 Linke und Grüne machen Druck für Digitalsteuer
12:08 Aktien Europa: Leichte Verluste - US-Vorgaben mahnen zur Vorsicht
11:53 ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab