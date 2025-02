Carvana-Aktie bricht trotz Rekord-Geschäftszahlen ein - Sorge um Marge

• Carvana im vierten Quartal und Gesamtjahr mit neuen Rekorden• Fallende Marge sorgt jedoch für Enttäuschung• Gewinnmitnahmen nach Kurs-Vervielfachung

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana hat im vierten Quartal 2024 die Erwartungen der Analysten mit starken Zahlen übertroffen. So stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 3,55 Milliarden US-Dollar und lag damit über den von Analysten prognostizierten 3,31 Milliarden US-Dollar. Auch beim Nettoergebnis verzeichnete das Unternehmen einen massiven Sprung: Nach einem Verlust von 200 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte Carvana nun einen Nettogewinn von 159 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag mit 359 Millionen US-Dollar ebenfalls weit über dem Vorjahreswert von 60 Millionen US-Dollar. Zudem konnte der Online-Gebrauchtwagenhändler 114.379 Fahrzeuge im Einzelhandel verkaufen - ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch auf Jahressicht meldete Carvana Bestwerte: Der Umsatz kletterte 2024 insgesamt um 27 Prozent auf 13,67 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 404 Millionen US-Dollar, und das bereinigte EBITDA lag bei 1,378 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge im Einzelhandel stieg im Gesamtjahr um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 416.348 Einheiten.

Carvana stellt weiteres "signifikantes Wachstum" in Aussicht

"Im Jahr 2024 wurde Carvana gemessen an der bereinigten EBITDA-Marge zum profitabelsten börsennotierten Automobilhändler in der US-Geschichte und konnte gleichzeitig sein branchenführendes Wachstum wieder aufnehmen", wird Carvana-CEO Ernie Garcia in einer Pressemitteilung zitiert. Dabei hob er auch das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens hervor: "Mit einem heutigen Marktanteil von gerade einmal ca. einem Prozent und zahlreichen Möglichkeiten, unser Angebot [...] zu verbessern und zu erweitern, wissen wir, dass dies erst der Anfang unserer Reise ist, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen Autos kaufen und verkaufen".

Für 2025 stellte Carvana dann auch weiteres Wachstum in Aussicht, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen. Das Unternehmen rechnet laut Pressemitteilung sowohl für das erste Quartal als auch für das Gesamtjahr mit einem "signifikanten Wachstum" beim bereinigten EBITDA sowie steigenden Verkaufszahlen.

Sinkende Margen dämpfen die Anlegerstimmung - Gewinnmitnahmen

Trotz der Rekordbilanz und des positiven Ausblicks auf 2025 reagiert die Carvana-Aktie an der NYSE mit einem Einbruch um 14,07 Prozent auf 242,16 US-Dollar. Ein Grund dürfte die Profitabilität sein, die zuletzt nachgelassen hat. So sank der Umsatz pro verkauftem Fahrzeug im Einzelhandel im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 4,5 Prozent auf 22.312 US-Dollar. Der Bruttogewinn pro Einzelhandelsfahrzeug ging um 270 US-Dollar auf 3.226 US-Dollar zurück. Auch im Grosshandelsgeschäft lag die Bruttomarge pro Fahrzeug mit 674 US-Dollar deutlich unter den 930 US-Dollar aus dem dritten Quartal 2024. Diese enttäuschende Margen-Entwicklung belastete offenbar die Stimmung der Anleger.

Daneben dürften einige Carvana-Aktionäre auch Gewinne mitnehmen, nachdem der Anteilsschein in den letzten Monaten eine extrem starke Rally erlebt hatte: In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs der Carvana-Aktie mit einem Plus von 470,49 Prozent vervielfacht und seit Jahresbeginn konnte das Papier ebenfalls bereits um 38,58 Prozent zulegen. Ob die Carvana-Aktie diesen Lauf nach dem aktuellen Kursrücksetzer wieder aufnehmen kann, oder die Rally nun beendet ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

