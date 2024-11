NVIDIA-App ersetzt alte Software und setzt neue Massstäbe

• NVIDIA-App verlässt Betaphase und ersetzt GeForce Experience• Zusätzliche Grafikeinstellungen und Funktionen in zukünftigen Updates• Kein Login nötig - vereinfachte Nutzung für alle NVIDIA-Kunden

Hintergrund und Entwicklung der NVIDIA-App

Im Februar 2024 veröffentlichte NVIDIA eine öffentliche Betaversion der neuen NVIDIA-App, die von Anfang an das Ziel verfolgte, die bisherigen Anwendungen wie GeForce Experience, das NVIDIA Control Panel und RTX Experience, zu einer zentralen und modernen Plattform zusammenzuführen. Diese Entscheidung kam insbesondere Nutzern zugute, die bisher zwischen mehreren Programmen wechseln mussten, um Grafikeinstellungen anzupassen oder optimierte Spielprofile zu nutzen. Mit der neuen App bietet NVIDIA erstmals eine benutzerfreundliche, einheitliche Plattform, die alle essenziellen Funktionen für Gamer und Kreative in einem übersichtlichen Interface vereint, wie das Unternehmen selbst auf seiner Webseite beschreibt.

Während der Betaphase fügte NVIDIA fortlaufend neue Funktionen hinzu und optimierte bestehende. Im August 2024 kamen etwa wesentliche Display-Einstellungen und ein HDR-Schieberegler für RTX Video hinzu. Diese Erweiterungen gaben den Nutzern eine bisher nicht dagewesene Kontrolle über die grafischen Feinabstimmungen ihrer NVIDIA-Hardware und zeigten, dass NVIDIA auf das Feedback der Community einging, um die App bedarfsgerecht zu gestalten. Zudem wurden in der Beta-Version Funktionalitäten für anpassbare Overlays und fortschrittliche Spielstatistiken eingeführt, was die App für Gamer besonders attraktiv machte, wie TheVerge in einem Online-Beitrag berichtet.

Offizieller Start und neue Funktionen

Nach umfangreichen Tests und zahlreichen Verbesserungen verkündete NVIDIA am 12. November 2024 den offiziellen Start der NVIDIA-App. Diese Version bringt eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit, die nicht nur ästhetisch ansprechend gestaltet ist, sondern auch leistungsfähige Funktionen bietet, die bisher nur in speziellen Anwendungen verfügbar waren. Eine der Neuerungen ist die Unterstützung von 4K-Videoaufnahmen bei 120 fps im AV1-Format, was für Streamer und Content-Creators von grossem Interesse ist, so TheVerge weiter. Darüber hinaus hat NVIDIA KI-gestützte Filter integriert, die speziell für RTX-Spiele entwickelt wurden und grafische Effekte und visuelle Einstellungen optimieren, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Diese Filter lassen sich jetzt präzise an die individuellen Vorlieben der Nutzer anpassen, wie es weiter heisst.

Ein weiteres Highlight der neuen App ist die Integration von Funktionen, die bisher nur über das separate NVIDIA Control Panel zugänglich waren. Nutzer können nun innerhalb der App ihre Monitore konfigurieren, G-Sync aktivieren und die Leistung ihrer GPU gezielt optimieren. Damit entfällt der bisherige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen, und die Steuerung aller NVIDIA-Grafikeinstellungen ist zentralisiert und übersichtlich gestaltet. Besonders für Nutzer, die ihre Systeme für unterschiedliche Anwendungen anpassen möchten, wie z.B. Gaming oder professionelle Bildbearbeitung, ist diese einheitliche Steuerung eine erhebliche Erleichterung, so TheVerge im Beitrag weiter.

Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, hat NVIDIA auch den bislang obligatorischen Login abgeschafft. Die App kann nun ohne Anmeldung verwendet werden, was den Zugang für alle NVIDIA-Kunden erleichtert und den Startvorgang beschleunigt.

Ausblick und zukünftige Entwicklungen

NVIDIA hat angekündigt, die App kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit zusätzlichen Funktionen zu erweitern, die bisher im NVIDIA Control Panel zu finden waren. Geplant ist die Integration fortschrittlicher Grafikeinstellungen wie des Surround-Modus und des Multiple Display Mode, die vor allem für Nutzer mit mehreren Bildschirmen oder besonderen Gaming-Anforderungen von Interesse sind. Diese Erweiterungen sollen in kommenden Updates umgesetzt werden und würden es Nutzern ermöglichen, sämtliche grafische Anpassungen und Optimierungen zentral über die NVIDIA-App zu steuern. Damit vereinfacht NVIDIA den Zugang zu allen wichtigen Funktionen und sorgt dafür, dass die Nutzererfahrung übersichtlicher und bequemer gestaltet wird, wie TheVerge berichtet.

Durch diesen strategischen Ansatz, die App als zentrale Plattform für Grafikeinstellungen zu etablieren, zeigt NVIDIA sein Engagement, den Nutzern moderne, leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösungen zu bieten. Die kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der NVIDIA-App könnte die Kundenzufriedenheit langfristig erhöhen und die Loyalität stärken, was dem Unternehmen sowohl im Wettbewerb als auch bei der Marktbewertung zugutekommen dürfte.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch