Novartis-Aktie stabil: Neue Produktionsstätte in Carlsbad eröffnet
Der Pharmakonzern Novartis baut wie angekündigt seine Produktionskapazitäten in den USA aus.
Der Standort ist laut den Angaben das dritte US-Werk für diesen Therapiebereich und soll helfen, die wachsende Nachfrage zu decken und die zeitnahe Auslieferung solcher Therapien im Westen der USA zu sichern. Die Produktion in der hochmodernen Anlage beginne, sobald die behördliche Genehmigung dazu vorliege.
Wie es in dem Communiqué weiter hiess, plant der Pharmakonzern in den kommenden fünf Jahren fast 50 Milliarden US-Dollar in seine US-Aktivitäten zu investieren. Darin enthalten sind die bereits im April angekündigten 23 Milliarden US-Dollar, die Novartis in den Ausbau seiner Produktion investieren will.
Die Pläne würden das "starke Engagement" von Novartis in den USA, wird Konzernchef Vas Narasimhan zitiert.
Dabei beabsichtige Novartis unter anderem, die Radioligand-Therapien im Land rascher zugänglich zu machen, so der CEO weiter. Dabei handelt es sich um moderne Krebsbehandlungen, bei welchen ein radioaktiv markierter Stoff bei Krebszellen gezielt zum Einsatz kommt. Damit soll verhindert werden, dass umliegende Zellen bei der Behandlung verletzt werden.
Zusätzlich zum Projekt in Carlsbad verfolge Novartis weitere Bauinitiativen in den USA, hiess es weiter. Dazu zählen zwei weitere Produktionsstätten für Radioligand-Therapien in Florida und Texas. Zudem würden bestehende Werke in Durham in North Carolina, Indianapolis in Indiana und Millburn in New Jersey erweitert sowie auch in die Forschung in den USA investiert.
Novartis investiert 40 Millionen USD in deutsches Werk
Novartis hat einen Ausbau seines Standorts im ostdeutschen Halle an der Saale angekündigt. Mit der lokalen Produktion wolle das Unternehmen die Versorgung von Prostatakrebspatienten in Deutschland stärken.
Die neue Anlage soll eine hochmoderne, halbautomatische Produktionslinie für die Herstellung einer Radioligandentherapie mit Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Fertigungsstrecken enthalten, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Investitionssumme belaufe sich auf knapp 40 Millionen US-Dollar und rund 25 Stellen sollen am Standort geschaffen werden.
Die Novartis-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,02 Prozent höher bei 102,02 Franken.
mk/hr
Basel (awp)
