Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag stärker

Die Novartis-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 100,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'376 Punkten notiert. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,64 CHF zu. Mit einem Wert von 99,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'183'607 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 100,64 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,99 CHF am 15.07.2023. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 USD. Novartis liess sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,28 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

