NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,05 Euro belassen. Auf einer Branchenkonferenz der US-Bank mit europäischen Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen habe der Telekommunikationsausrüster keinen kurzfristigen Ausblick gegeben, aber betont, dass die jüngsten Geschäftstrends anhielten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gehe also davon aus, dass sich das Wachstum im Bereich Netzinfrastruktur fortsetzen werde, während sich das Mobilfunkgeschäft stabilisiere./gl/he;