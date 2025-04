FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,75 Euro belassen. Die in der Vorwoche veröffentlichten enttäuschenden Ergebnisse des Telekomindustrie-Ausrüsters zum ersten Quartal hätten unterstrichen, wie schwierig die Situation im Bereich Mobile Networks nach wie vor sei, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck;