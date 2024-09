NIO-Aktie schiesst nach Milliardeninvestment und NVIDIA-Partnerschaft in die Höhe

• Milliardeninvestment: Strategische Investoren investieren 3,3 Milliarden RMB in NIO China• Konzernmutter investiert ebenfalls in grossem Stil• NVIDIA-Kooperation

Der Tesla-Konkurrent NIO hat einen massiven Investitionsdeal an Land gezogen. Die chinesische Tochtergesellschaft des Elektroautobauers, NIO China, wird von Investorenseite mit Milliarden unterstützt. Auch die Muttergesellschaft greift tief in die Tasche.

3,3 Milliarden RMB von strategischen Investoren

Insgesamt sollen strategische Investoren 3,3 Milliarden RMB in die China-Einheit von NIO investieren. Die Konzernmutter, die mit 92,2 Prozent Mehrheitseigner der Unit ist, wird weitere zehn Milliarden RMB zuschiessen, um neu ausgegebene Aktien von NIO China zu zeichnen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Nach Abschluss der Transaktion werden sich die Mehrheitsverhältnisse ändern und NIO hält dann nur noch 88,3 Prozent an der Konzerntochter. Die strategischen Investoren kommen dann - gemeinsam mit anderen bestehenden Aktionären - auf eine Beteiligung von 11,7 Prozent.

Zusätzlich zum bekannt gegebenen Investitionsbetrag habe NIO das Recht, bis zum 31. Dezember 2025 weitere 20 Milliarden RMB zu investieren, um zusätzliche Aktien von NIO China zu zeichnen - basierend auf demselben Preis und denselben Bedingungen wie bei der Investitionstransaktion, heisst es im Rahmen der Mitteilung weiter.

Die Investitionstransaktion unterliege behördlichen und internen Genehmigungen sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die strategischen Investoren und NIO werden jeweils in zwei Raten Barmittel in NIO China einbringen, wobei 70 Prozent des strategischen Investitionsbetrags und des NIO-Investitionsbetrags bis Ende November 2024 und die restlichen 30 Prozent bis Ende Dezember 2024 zu leisten seien.

Deutsche Bank sieht NIO-Massnahme positiv

Experten der Deutschen Bank haben die Neuigkeiten von NIO mit Wohlwollen betrachtet. "Wir bewerten die oben erwähnte Kapitalbeschaffung von 3,3 Milliarden RMB für NIO China als positiv, da dieser Schritt die Bedenken einiger Anleger hinsichtlich der unmittelbaren Aktienverwässerung des an der Börse notierten Unternehmens verringert", zitiert CNEVPOST aus einer Investorennotiz von Analyst Wang Bin und dessen Team. "Mit anderen Worten, wir erwarten, dass der Aktienkurs positiv auf die Kapitalbeschaffung von ‚Nio China‘ reagiert".

Auch NVIDIA-Nachricht kommt am Markt gut an

Das tut der Kurs tatsächlich: Die NIO-Aktie zog an der Börse in Hongkong am Montag letztlich um 16,79 Prozent auf 56,350 HKD an. Im US-Handel an der NYSE gewann das Papier schlussendlich 2,45 Prozent auf 6,68 US-Dollar, nachdem es den Freitagshandel dort bereits 12,8 Prozent höher bei 6,52 US-Dollar beendet hatte.

Zur guten Anlegerstimmung trägt auch eine weitere Nachricht bei: Bereits in der vergangenen Woche stellte der Elektroautobauer seinen intelligenten elektrischen SUV ONVO L60 vor, der auf NVIDIA DRIVE Orin basiert. Die Marke ONVO, die für "On Voyage" steht, wurde von NIO als erschwingliche Mainstream-Familienmarke etabliert.

NVIDIA Drive Orin diene dabei "als KI-Gehirn des intelligenten Fahrsystems von ONVO", heisst es im Firmenblog des KI-Riesen NVIDIA. Das System liefere bis zu 254 Billionen Operationen pro Sekunde an Hochleistungsrechenleistung , was eine vielfältige und redundante Verarbeitung von Sensordaten aus der visionsbasierten Sensorsuite des L60 mit hochauflösenden Kameras (mit einer maximalen Vorwärtserkennung von 687 Metern) und einem 4D-Radar (mit einer maximalen Erkennungsreichweite von 370 Metern) ermögliche.

Kaufen müssen Kunden das L60-Basismodell, das ungefähr 149.900 Yen, umgerechnet 21.000 USD, kosten soll, ohne Batterie, mit der von NIO etablierten Batterie-as-a-Service-Option.



Redaktion finanzen.ch