Neue Analyse: UBS AG bewertet Givaudan-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 4150 auf 3900 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Charles Eden schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Jahresprognosen für die Gewinne sowie die Barmittelentwicklung (FCF) nach unten und liegt nach eigener Aussage etwas unter den Konsensschätzungen. Diese dürften nach den jüngsten Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers ebenfalls sinken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:32 Uhr ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.7 Prozent auf 3’652.00 CHF. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via SIX SX 5’526 Givaudan-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2025 um 6.2 Prozent zurück. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 23.01.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

