Netflix-Aktie auf Allzeithoch - Goldman Sachs hebt Kursziel

Vor dem Wochenende decken sich Anleger an der NASDAQ kräftig mit Netflix-Aktien ein, nachdem US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel erhöhte.

Am Freitag im US-Handel geht es für die Anteilsscheine des Streaming-Riesen Netflix in neue Höhen: bei 525,69 US-Dollar erreichten sie einen neuen Höchststand. Zuletzt wies das Papier noch einen Aufschlag von 3,42 Prozent bei 525,15 US-Dollar aus, blieb also auf rekordträchtigem Niveau. Der Kurs markiert damit den siebten Börsentag in Folge ein Rekordhoch.

Die Aktie des Techkonzerns profitierte dabei von einer Analyse von Goldman Sachs, die CNBC vorliegt, im Rahmen derer das Geldhaus sein Kursziel für das Netflix-Papier auf 670 US-Dollar anhob. Vom Vortagesschlusskurs bei 507,76 US-Dollar traut Goldman dem Papier damit einen Sprung um rund 32 Prozent zu. Damit hievt sich die Bank dabei auf die Topposition unter den Netflix-Bullen - denn das höchste Kursziel für die Anteilsscheine des Filme-und Serienanbieters lag bislang bei 540 US-Dollar, verlautet CNBC.

Zusätzlich schrieb Goldman Sachs auch, man rechne im nächsten Jahr mit einem Kursanstieg um bis zu 30 Prozent. Und auch für das zweite Quartal, wofür bald die Bilanzvorlage ansteht, könnten Anleger dem Geldhaus zufolge einen Höhenflug erwarten.

Redaktion finanzen.net