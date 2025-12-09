NetCapital Aktie 58084875 / US64113L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.12.2025 18:34:21
Netcapital Stock Jumps 112% After Issuing Inducement Stock Grant
(RTTNews) - Netcapital Inc. (NCPL) is up 118.66 percent, rising $0.77 to $1.43 on Tuesday, after the company announced it granted a 1,000,000-share inducement restricted stock award to a new employee under its 2023 Omnibus Equity Incentive Plan.
Netcapital is currently trading at $1.40 compared with a previous close of $0.6589 on the Nasdaq. The stock opened at $1.0450 and has moved between $1.0400 and $1.9400 so far today, with volume surging to 229,835,997 shares.
The 52-week range is $0.6200 to $8.7500.
Nachrichten zu NetCapital Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NetCapital Inc Registered Shs
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.