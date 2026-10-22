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|NASDAQ Composite-Performance im Fokus
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22.10.2026 20:03:26
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück
Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.
Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 2.64 Prozent tiefer bei 25’996.66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.48 Prozent auf 26’308.41 Punkte an der Kurstafel, nach 26’702.86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’359.41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’996.66 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1.51 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 27’244.28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’690.90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Stand von 22’740.40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.88 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 28.94 Prozent auf 0.85 USD), Pool (+ 11.03 Prozent auf 191.47 USD), WD-40 (+ 7.36 Prozent auf 206.74 USD), Cathay General Bancorp (+ 5.81 Prozent auf 64.15 USD) und Intuit (+ 5.55 Prozent auf 354.24 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen TTM Technologies (-28.86 Prozent auf 72.67 USD), Ultra Clean (-14.86 Prozent auf 44.46 USD), FormFactor (-13.83 Prozent auf 96.67 USD), AXT (-12.35 Prozent auf 51.96 USD) und Lam Research (-10.97 Prozent auf 232.21 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’229’099 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.642 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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