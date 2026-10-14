Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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14.10.2026 18:00:37
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt mittags
Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.
Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.36 Prozent auf 26’833.79 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.635 Prozent auf 27’031.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’204.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 27’134.29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’828.24 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1.90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’186.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’107.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’521.70 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.49 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.37 Prozent auf 2.76 USD), Nissan Motor (+ 5.71 Prozent auf 1.85 USD), Dorel Industries (+ 4.95 Prozent auf 1.06 USD), AngioDynamics (+ 3.99 Prozent auf 11.34 USD) und Elbit Systems (+ 3.80 Prozent auf 693.02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-10.58 Prozent auf 1.31 USD), inTest (-10.01 Prozent auf 13.04 USD), American Superconductor (-8.74 Prozent auf 26.20 USD), PDF Solutions (-8.19 Prozent auf 43.72 USD) und 3D Systems (-7.99 Prozent auf 2.94 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 7’842’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Die Century Aluminum-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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