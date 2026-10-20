NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent aufwärts auf 26’484.74 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.371 Prozent schwächer bei 26’332.92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’430.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’179.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’601.72 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26’522.55 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 25’508.07 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 22’990.54 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.98 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Myriad Genetics (+ 38.48 Prozent auf 5.83 USD), Compugen (+ 9.64 Prozent auf 2.16 USD), BlackBerry (+ 7.41) Prozent auf 8.77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.51 Prozent auf 144.88 USD) und AmeriServ Financial (+ 6.16 Prozent auf 4.65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen FreightCar America (-31.28 Prozent auf 4.02 USD), Commercial Vehicle Group (-5.59 Prozent auf 2.70 USD), Patterson-UTI Energy (-4.32 Prozent auf 11.53 USD), Astronics (-4.12 Prozent auf 59.77 USD) und TTM Technologies (-3.66 Prozent auf 95.47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 9’663’806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.595 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.42 erwartet. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch