NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.66 Prozent höher bei 21’941.92 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.101 Prozent auf 21’819.78 Punkte an der Kurstafel, nach 21’797.87 Punkten am Vortag.

Bei 21’961.42 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’727.34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 20’061.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’430.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’074.67 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 4.61 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 7.81 Prozent auf 22.08 USD), Tesla (+ 5.67 Prozent auf 326.09 USD), Warner Bros Discovery (+ 5.04 Prozent auf 10.01 USD), Enphase Energy (+ 4.21 Prozent auf 45.08 USD) und Align Technology (+ 3.95 Prozent auf 188.07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen O Reilly Automotive (-93.20 Prozent auf 91.71 USD), Constellation Energy (-2.88 Prozent auf 291.02 USD), Axon Enterprise (-2.70 Prozent auf 762.66 USD), Gilead Sciences (-2.58 Prozent auf 110.09 USD) und MercadoLibre (-2.13 Prozent auf 2’396.44 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’207’052 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

