Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 91’566 -6.7%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Julius Bär-Aktie: Bankengruppe stellt offenbar bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro
Bitcoin entfernt sich deutlich vom Rekordhoch - Anleger reagieren auf Trumps China-Rhetorik
Suche...
Plus500 Depot
10.10.2025 22:32:44

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.173 Pkt - Ausverkauf ebbt etwas ab

DOW JONES--"Anleger blieben auf der Verkäuferseite", sagte ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend. Ein Wiederhochkochen der Sorgen vor einem globalen Handelskrieg nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China habe Anleger zu Verkäufern von Aktien gemacht. Mit gebremster Dynamik hielt der Verkaufsdruck nach Xetra-Schluss an. "Die Trump-Aussagen dienten als Auslöser des Ausverkaufs, aber alle wussten, dass es nach den Rekordständen einer Korrektur bedarf", ergänzte der Händler. Auffällige Einzelpapiere fanden sich keine, veräussert wurde querbeet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.173 24.241 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS PepsiCo Aktienanalyse 2025: Neues Management, neue Strategie, neues Potenzial?
18:00 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10:30 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10:06 SMI-Rally gerät ins Stocken
09:12 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
06:50 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’119.34 19.83 UEBSLU
Short 13’388.62 13.54 B6CSKU
Short 13’928.58 8.68 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’496.82 10.10.2025 17:30:00
Long 12’079.15 19.83 SR6B4U
Long 11’819.93 13.83 SQFBLU
Long 11’253.09 8.68 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
Nach Trumps Aussagen zu China: SMI & DAX gehen mit deutlichen Abschlägen ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handelswoche in Rot -- Asiens Märkte schliessen mit Verlusten
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 41/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}