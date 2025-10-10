|
10.10.2025 22:32:44
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.173 Pkt - Ausverkauf ebbt etwas ab
DOW JONES--"Anleger blieben auf der Verkäuferseite", sagte ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend. Ein Wiederhochkochen der Sorgen vor einem globalen Handelskrieg nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China habe Anleger zu Verkäufern von Aktien gemacht. Mit gebremster Dynamik hielt der Verkaufsdruck nach Xetra-Schluss an. "Die Trump-Aussagen dienten als Auslöser des Ausverkaufs, aber alle wussten, dass es nach den Rekordständen einer Korrektur bedarf", ergänzte der Händler. Auffällige Einzelpapiere fanden sich keine, veräussert wurde querbeet.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.173 24.241 -0,3%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
