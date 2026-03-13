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13.03.2026 21:27:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.380 Pkt - Kein auffälliger Einzeltitel
DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitagabend im nachbörslichen Handel mit den Abgaben an der Wall Street etwas nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Aktie mit Auffälligkeiten. Handelbare Nachrichten zu Einzelwerten seien zudem auch nicht aufgeschlagen.
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XDAX* DAX Veränderung
21.15 Uhr 17.30 Uhr
23.380 23.447 -0,3%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
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