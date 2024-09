Nach Kurseinbruch: Vermögen von NVIDIA-CEO Huang fällt unter die 100-Milliarden-Dollar-Marke

• Kurseinbruch der NVIDIA-Aktie verringert Vermögen von CEO Huang auf unter 100 Milliarden US-Dollar• Grossteil des Vermögens von Huang an NVIDIA-Aktien gebunden• Geschätztes Vermögen liegt nun bei knapp 95 Milliarden US-Dollar

Vermögen von Huang stark an Aktie gebunden

Die NVIDIA-Aktie erlebte am 2. September einen Kurseinbruch von zeitweise 9,5 Prozent, nachdem sie zuvor im Zuge des KI-Hypes stark gestiegen war. Dieser Einbruch hatte erhebliche Auswirkungen auf das Vermögen Huangs, da ein Grossteil seines Reichtums an die Aktien des Unternehmens gebunden ist und er Millionen von NVIDIA-Aktien besitzt. Zuvor gehörte er zu dem exklusiven Kreis von Milliardären, die ein Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar aufweisen konnten. Nun steht er auf dem 18. Platz der Bloomberg Rich List.

Der Rückgang der NVIDIA-Aktie steht im Kontext der allgemeinen Volatilität an den Finanzmärkten sowie einer Abkühlung der anfänglichen Euphorie rund um den KI-Boom, von dem NVIDIA als Chiphersteller stark profitiert hatte. NVIDIA hatte insbesondere von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologie und Hochleistungs-Grafikprozessoren (GPUs) profitiert, was den Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe trieb.

Aktie könnte erneut steigen

Trotz des Rückgangs bleibt Jensen Huang mit einem geschätzten Vermögen von knapp 95 Milliarden US-Dollar eine der reichsten Personen der Welt. Experten gehen davon aus, dass NVIDIAs Zukunft weiterhin vielversprechend ist, insbesondere im Bereich der KI und Cloud-Computing-Technologien. Die langfristige Entwicklung des Aktienkurses bleibt dennoch ungewiss, da externe Faktoren wie geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten weiterhin Einfluss auf den Markt nehmen können. Huang hatte bereits im Juni NVIDIA-Aktien im Millionenwert verkauft und somit schon von den gestiegenen Aktienkursen profitiert.

Huang gilt als Visionär

Huang, der NVIDIA 1993 mitgegründet hat, ist bekannt für seine visionäre Führung im Technologiebereich. Unter seiner Leitung hat sich das Unternehmen von einem Nischenanbieter für Grafikkarten zu einem Schlüsselakteur im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt. Seine Rolle als CEO und seine langfristigen Beteiligungen an NVIDIA haben ihn zu einem der prominentesten Milliardäre der Technologiebranche gemacht.

Redaktion finanzen.ch