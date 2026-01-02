Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9311 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’315 - Bitcoin 70’475 0.3%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 61.3 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
IPO-Markt im Blick: Michael Burry nennt zwei Aktien, die Berkshire Hathaway interessieren könnten
Suche...
02.01.2026 07:51:39

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Kein Handel in Schanghai (Neujahrsferien) und Tokio (Bankfeiertag).

+++++ TAGESTHEMA +++++

Südkorea hat wegen lebhafter Nachfrage nach Halbleitern im Dezember ein unerwartet starkes Wachstum bei den Ausfuhren und für 2025 insgesamt einen Rekordwert verzeichnet. Die Exporte der viertgrössten Volkswirtschaft Asiens stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent. Im November war ein Anstieg von 8,4 Prozent zu verzeichnen gewesen. Der Dezemberwert übertraf die Prognose unter Ökonomen, die von einem Anstieg von 8,3 Prozent ausgegangen waren. Die Importe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent, was zu einem Handelsüberschuss von 12,18 Milliarden Dollar führte. Für das Gesamtjahr stiegen die Exporte um 3,8 Prozent gegenüber 2024. Im Vorjahr hatte das Exportwachstum 8,1 Prozent betragen. Die Chip-Exporte stiegen 2025 um 22 Prozent auf einen Jahresrekord.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 52,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.924,75 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.646,25 +0,7%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.727,80 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 26.285,17 +2,6%

Shanghai-Comp. Feiertag

Kospi (Seoul) 4.309,63 +2,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Angetrieben von einer Rally im Technologiesektor starten die technologielastigen Börsen in Hongkong und Südkorea mit deutlichen Aufschlägen ins neue Jahr. Gehandelt wird jedoch noch nicht überall in der Region Asien, so sind unter anderem die Börsen in Schanghai und Tokio noch geschlossen. Der KI-Boom dürfte die Nachfrage nach Technologietiteln auch 2026 befeuern. Da es aktuell an Impulsen fehle, setzten sich die Trends aus 2025 am ersten Handelstag im neuen Jahr fort, sagt ein Händler mit Blick auf die Technologierally am Freitag. Der HSI hatte 2025 über 27 Prozent zugelegt und das beste Jahr seit 2019 verbucht, woran der Halbleitersektor entscheidenden Anteil hatte. Fantasie entfacht nun ein geplanter Börsengang im Sektor: Baidu ziehen um 7,8 Prozent an. Kunlunxin, die KI-Tochter des Internetkonzerns, trifft Vorbereitungen für ein Listing in Hongkong. Da ist Shanghai Biren Technology schon einen Schritt weiter, der Kurs des KI-Chipentwicklers zieht an seinem Handelsdebüt auf mehr als das Doppelte an. Nach getroffener Absatzprognose ziehen die Titel des E-Autobauers BYD um 3,2 Prozent an. In Südkorea steigt der Kospi in ähnlicher Grössenordnung, bereits 2025 zählte der Index zu den erfolgreichsten weltweit. Samsung Electronics gewinnen 6,3 Prozent und klettern auf Allzeithoch. Anleger zeigten sich optimistisch zur in der nächsten Woche anstehenden Ergebnisprognose zum vierten Quartal, heisst es. SK Hynix klettern um 3,8 Prozent. In Australien spielen Technologiewerte kaum eine Rolle. Der Goldförderer Northern Star senkte seine Jahresproduktionsprognose, der Kurs bricht um 8,6 Prozent ein.

WALL STREET

Dienstag

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.367,06 -0,2% -94,87 +13,9%

S&P-500 6.896,24 -0,1% -9,50 +17,4%

NASDAQ Comp 23.419,08 -0,2% -55,27 +21,6%

NASDAQ 100 25.462,56 -0,2% -63,00 +21,5%

Mittwoch

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.063,29 -0,6% -303,77 +13,7%

S&P-500 6.845,50 -0,7% -50,74 +17,3%

NASDAQ Comp 23.241,99 -0,8% -177,09 +21,3%

NASDAQ 100 25.249,85 -0,8% -212,71 +21,2%

Umsatzdaten (Mi)

Wochentag Wochentag

Umsatz NYSE (Aktien) 936,5 Mio 824,7 Mio

Gewinner 703 1.314

Verlierer 2.042 1.443

Unverändert 90 84

Leichter (Mittwoch) - Auch am letzten Handelstag des Jahres setzte sich der Trend zu Gewinnmitnahmen fort. Belastet wurde die Stimmung etwas von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die überraschend positiv ausgefallen waren. Die starken Daten dämpften die Zinssenkungshoffnungen etwas und belasteten so die Börse. Nike zogen um 4,1 Prozent an, CEO Elliott Hill und Board-Mitglied Robert Swan hatten laut Berichten grosse Aktienpakete am Sportartielhersteller erworben.

Knapp behauptet (Dienstag) - Weder günstig ausgefallene Konjunkturdaten noch das Sitzungsprotokoll der Fed konnten den US-Börsen am Dienstag Schubkraft verleihen. Wie schon am Vortag förderten wachsende geopolitische Spannungen die Neigung zu Gewinnmitnahmen. Ein US-Angriff auf Hafenanlagen in Venezuela, die neuen Eskalationen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die US-Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegenüber Iran sowie das chinesische Säbelrasseln vor Taiwan luden weiterhin nicht zu Käufen an der Börse ein. Das Fed-Protokoll untermauerte die Erwartungen einer Pause bei den Zinssenkungen. Der Einkaufsmanagerindex aus Chicago hatte sich deutlich verbessert, blieb aber gleichwohl unter der Expansionsschwelle. Damit blieben Zinssenkungsspekulationen trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Aussichten intakt - eine günstige Kombination für den Aktienmarkt. Die negative Entwicklung setzte sich am Mittwoch, dem letzten Handelstag des Jahres, fort.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite stieg am Dienstag um einen Basispunkt auf 4,13 Prozent. Das Fed-Protokoll bewegte den Rentenmarkt kaum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:33

EUR/USD 1,1743 -0,0 1,1749 1,1731

EUR/JPY 184,35 0,1 184,18 183,76

EUR/GBP 0,8721 -0,0 0,8723 0,8720

GBP/USD 1,3466 -0,0 1,3468 1,3452

USD/JPY 156,99 0,2 156,76 156,64

USD/KRW 1.442,40 0,1 1.440,81 1.442,43

USD/CNY 7,0195 -0,1 7,0260 7,0307

USD/CNH 6,9700 -0,1 6,9773 6,9891

USD/HKD 7,7894 0,1 7,7847 7,7830

AUD/USD 0,6694 0,4 0,6669 0,6687

NZD/USD 0,5757 -0,0 0,5759 0,5769

BTC/USD 88.935,30 0,4 88.546,45 88.433,05

Der Dollar-Index tendiert am Dienstag 0,2 Prozent höher. Der Greenback legte nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Fed leicht zu - der Euro sank auf Tagestief. Die untermauerte Zinspause stützte den Dollar etwas.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.374,76 4.320,37 +1,3% +54,38

Silber 74,10 71,3 +3,9% +2,80

Platin 1.794,13 1.753,24 +2,3% +40,89

Kupfer 5,63 5,63 0% 0

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Mehr Bewegung gab es am Dienstag erneut bei den Edelmetallpreisen. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus am Vortag erholten sich die Silberpreise (+5,6%) etwas, Gold (+0,4%) verteuerte sich aber nur knapp.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD

WTI/Nymex 57,87 57,42 +0,8% +0,45

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04

Bei den Ölpreisen (-0,2%) hielten sich am Dienstag tendenziell treibende Geopolitik und überraschend gestiegene US-Rohöllagerbestände die Waage.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR +++++

US-GELDPOLITIK

Bei der jüngsten Fed-Sitzung äusserten einige Vertreter Vorbehalte gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine weitere Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im Januar auf Widerstand stossen könnte. Wie aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) hervorgeht, hielten die meisten Ausschussmitglieder weitere Zinssenkungen für angemessen, falls die Inflation zurückgeht. Die Vertreter der US-Notenbank haben sich bei ihrer Sitzung im Dezember darauf geeinigt, die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte zu senken, um einen schwächeren Arbeitsmarkt abzufedern. Drei Notenbanker stimmten jedoch gegen den Beschluss, so viele wie seit 2019 nicht mehr. Zwei Währungshüter sprachen sich für eine Beibehaltung der Zinsen aus, während einer eine Senkung um 50 Basispunkte befürwortete. Mit Blick auf die Zukunft äusserten einige Fed-Vertreter, dass es "wahrscheinlich angemessen sei, die Zielspanne für einige Zeit unverändert zu lassen", wie aus dem Protokoll hervorgeht.

KONJUNKTUR CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 01:51 ET (06:51 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’414.85 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
So schätzen die Analysten die Zukunft der Zalando-Aktie ein
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
4. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
Stadler Rail-Aktie: Stadler-Topmanager kauft Aktien seiner Firma im Wert von 1 Million Franken
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen

Top-Rankings

Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahr stark. Das sind die Gewinner und V ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner un ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:05 Warum sich der Euro zum Dollar kaum verändert
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Gewinne erwartet
07:22 Verbandschef: Härtere Strafen für Angriffe helfen Rettern kaum
07:13 DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet in wohl dünnem Handel
07:04 ROUNDUP: Wadephul für durchgreifende Reform des UN-Sicherheitsrats
06:26 Laschet will deutschen UN-Standort stärken
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Januar 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Januar 2026
05:52 Dax und MDax: Weniger Frauen in den Vorständen
05:51 Niedersachsens Ministerpräsiden Lies: Ohne Gas wird es nicht gehen