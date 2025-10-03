MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1716 -0,0% 1,1718 1,1710 +13,3%

EUR/JPY 172,99 +0,3% 172,53 172,57 +5,9%

EUR/CHF 0,9348 +0,0% 0,9345 0,9352 -0,4%

EUR/GBP 0,8721 +0,0% 0,8718 0,8723 +5,2%

USD/JPY 147,66 +0,3% 147,23 147,38 -6,5%

GBP/USD 1,3434 -0,0% 1,3440 1,3424 +7,7%

USD/CNY 7,1200 +0,1% 7,1146 7,1175 -1,4%

USD/CNH 7,1372 +0,0% 7,1338 7,1353 -2,8%

AUS/USD 0,6591 -0,1% 0,6594 0,6588 +6,9%

Bitcoin/USD 120.104,40 -0,1% 120.231,05 118.917,50 +24,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzte seine Erholung vom Vortag fort. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der US-Dollar bleibt übergeordnet aber schwach, da der Regierungsstillstand in den USA andauert und der Markt mit weiteren Anzeichen für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt auf weitere US-Zinssenkungen setzt, wie es hiess. Der ADP-Bericht über die Beschäftigung im Privatsektor vom Mittwoch hatte einen unerwarteten Stellenabbau gezeigt, was die Wetten anheizte, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter senken wird.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,92 60,48 +0,7% 0,44 -13,9%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich weiter mit einer uneinheitlichen Entwicklung. Während Brent um 0,1 Prozent zulegte, ging es für die US-Sorte um weitere 1,9 Prozent nach unten. Hier belasteten die anhaltenden Sorgen um eine Konjunkturabschwächung in den USA, die durch den zuletzt schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten angeheizt wurden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.853,33 3.856,51 -0,1% -3,18 +47,3%

Silber 47,00 47,00 -0,0% 0,00 +63,6%

Platin 1.338,53 1.342,59 -0,3% -4,06 +51,9%

Kupfer 4,95 4,95 +0,1% 0,00 +20,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis kam leicht zurück, nachdem er im Verlauf erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Dieses liegt nun bei 3.899 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitierte ebenfalls von seinem Status als sicherer Hafen. Dazu kommen die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank. Der Goldpreis verlor 0,3 Prozent auf 3.856 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BAYERNLB

Die BayernLB muss sich einen neuen Risikovorstand suchen. Wie die Bank mitteilte, hat Sigrid Kozmiensky ihr Mandat als Vorstandsmitglied mit Wirkung zum Ablauf des heutigen Donnerstags niedergelegt. Sie scheide im besten gegenseitigen Einvernehmen aus, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

FRONERI

Froneri, der Eigentümer des US-Geschäfts von Haagen-Dazs, ist in einer neuen Finanzierungsrunde mit rund 15 Milliarden Euro einschliesslich Schulden bewertet worden.

