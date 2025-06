Montagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Montagshandels steigen

Letztendlich sprang der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.28 Prozent auf 8’875.22 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.662 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’850.63 Punkte an der Kurstafel, nach 8’850.63 Punkten am Vortag.

Bei 8’902.40 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’850.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.05.2025, bei 8’684.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der FTSE 100 mit 8’632.33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der FTSE 100 auf 8’146.86 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.45 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8’908.82 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 15.25 Prozent auf 8.66 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3.35 Prozent auf 3.27 GBP), Informa (+ 3.04 Prozent auf 8.00 GBP), Standard Chartered (+ 3.01 Prozent auf 11.80 GBP) und Ashtead (+ 2.70 Prozent auf 43.82 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Diageo (-2.26 Prozent auf 19.06 GBP), Fresnillo (-1.94 Prozent auf 14.17 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1.84 Prozent auf 2.56 GBP), Frasers Group (-1.77 Prozent auf 6.93 GBP) und GSK (-1.72 Prozent auf 14.86 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 96’355’250 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200.042 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

