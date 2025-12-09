Mitcham Industries Aktie 286754 / US6065011040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.12.2025 22:58:25
MIND Technology, Inc. Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - MIND Technology, Inc. (MIND) revealed a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $0.62 million, or $0.01 per share. This compares with $15.708 million, or $2.87 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 20.0% to $9.688 million from $12.105 million last year.
MIND Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.62 Mln. vs. $15.708 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $2.87 last year. -Revenue: $9.688 Mln vs. $12.105 Mln last year.
Nachrichten zu Mitcham Industries Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mitcham Industries Inc.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.