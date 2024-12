Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Einbussen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 590,60 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 5'926 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 589,26 USD. Bei 591,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 216'843 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 638,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 8,09 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 340,02 USD. Dieser Wert wurde am 03.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 42,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch