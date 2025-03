NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 800 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit Instagram und Threads gehörten dem Konzern zwei der in den USA derzeit gefragtesten Apps, schrieb Analyst Mark Shmulik am Montag nach Auswertung aktueller Downloadzahlen. Global seien es mit Whatsapp, Instagram und Facebook sogar drei./ag/nas;