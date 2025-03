Merck-Aktie: Merck zieht Option für weltweite Vermarktungsrechte von Pimicotinib

Die chinesischen Abbisko Therapeutics Co. Ltd. erhält im Gegenzug 85 Millionen US-Dollar, wie der DAX -Konzern mitteilte. Gemäss einer 2023 unterzeichneten Vereinbarung über die Vermarktungsrechte in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan sichert sich Merck durch die Ausübung der Option nun die Rechte zur weltweiten Vermarktung von Pimicotinib.

Die Merck KGaA hatte den Wirkstoffkandidaten im Dezember 2023 einlizensiert, um ihr Onkologieportfolio zu verstärken, und berichtete im November 2024 über einen klinischen Studienerfolg mit Pimicotinib bei der Behandlung des tenosynovialen Riesenzelltumors (TGCT) erzielt. Dieser gutartiger und häufig wiederkehrende Tumor befällt die Gelenke und das umliegende Gewebe. Die Phase-III-Studie Maneuver erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine signifikante Verbesserung der objektiven Ansprechrate (ORR) bei Patienten mit TGCT.

DOW JONES