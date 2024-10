Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 56,17 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 19'043 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 574'457 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 27,48 Prozent niedriger. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,61 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,69 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

