FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Autobauers dürften gesunken sein, vor allem in Europa und China, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den letzten Signalen der Stuttgarter vor dem Quartalsbericht. Die Liquidität dürfte sich solide entwickelt haben./edh/ag;