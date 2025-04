Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.29 Prozent auf 4’352.56 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.091 Prozent höher bei 4’343.74 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’339.78 Punkten am Vortag.

Bei 4’343.74 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’363.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’698.79 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’526.70 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.04.2024, einen Stand von 4’376.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 0.317 Prozent zu Buche. Bei 4’826.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.27 Prozent auf 43.27 CHF), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 204.55 EUR), UBS (+ 1.80 Prozent auf 24.91 CHF), Airbus SE (+ 1.69 Prozent auf 139.64 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.65 Prozent auf 54.70 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3.85 Prozent auf 31.49 EUR), Unilever (-1.84 Prozent auf 47.03 GBP), Diageo (-1.15 Prozent auf 20.72 GBP), National Grid (-0.84 Prozent auf 10.67 GBP) und Nestlé (-0.83 Prozent auf 86.71 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’506’943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 281.964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8.09 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch