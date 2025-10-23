Marten Transport Aktie 949836 / US5730751089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.10.2025 00:23:34
Marten Transport Ltd Q3 Income Falls, Misses Estimates
(RTTNews) - Marten Transport Ltd (MRTN) released a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line came in at $2.22 million, or $0.03 per share. This compares with $3.75 million, or $0.05 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.04 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 7.1% to $220.47 million from $237.36 million last year.
Marten Transport Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.22 Mln. vs. $3.75 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.05 last year. -Revenue: $220.47 Mln vs. $237.36 Mln last year.