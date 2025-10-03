MARKT USA/Ungebrochene Zuversicht trotz Shutdown

Die Stimmung an der Wall Street ist trotz des seit Mittwoch geltenden Shutdowns weiter gut. Nach der Fortsetzung der Rekordjagd am Donnerstag deuten die Aktienindex-Futures für den Start am Freitag weitere kleine Gewinne an. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht entfällt ebenso wie am Vortag bereits der Wochenbericht über die neu gestellten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit grosser Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

In der Vorbörse geht es auf Nasdaq.com für Rumble um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials sacken um 3,9 Prozent ab. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um 4,1 Prozent.

October 03, 2025 05:51 ET (09:51 GMT)