Rumbl a Aktie 121851993 / US78137L1052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.10.2025 11:50:39
MARKT USA/Ungebrochene Zuversicht trotz Shutdown
Die Stimmung an der Wall Street ist trotz des seit Mittwoch geltenden Shutdowns weiter gut. Nach der Fortsetzung der Rekordjagd am Donnerstag deuten die Aktienindex-Futures für den Start am Freitag weitere kleine Gewinne an. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht entfällt ebenso wie am Vortag bereits der Wochenbericht über die neu gestellten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.
In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit grosser Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.
In der Vorbörse geht es auf Nasdaq.com für Rumble um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials sacken um 3,9 Prozent ab. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.
American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um 4,1 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 05:51 ET (09:51 GMT)
Nachrichten zu Rumble Inc Registered Shs -A-
|
10.08.25
|Ausblick: Rumble A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Rumble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rumble Inc Registered Shs -A-
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}