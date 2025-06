MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Warten auf Nachrichten aus London

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und in Australien ist es am Dienstag uneinheitlich zugegangen. Zunächst hatte weiter die Hoffnung für steigende Kurse gesorgt, dass sich die USA und China bei ihren Gesprächen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen annähern würden. Im Handelsverlauf machte sich aber Vorsicht breit und die Gewinne bröckelten ab - in Shanghai und in Hongkong rutschten die Indizes sogar ins Minus.

Die Verhandlungen gehen in London in den zweiten Tag und laut Meldung des Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen auf Chipexporte nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China den USA wieder den Zugriff auf dringend benötigte Seltene Erden ermöglichen, wofür es zuletzt auch schon Signale gab. China hatte im Zuge der Eskalation des Zollstreits ein Lizenzverfahren für den weltweiten Export von Seltenen Erden eingeführt.

Der Nikkei-25 in Tokio rettete ein Plus von 0,3 Prozent aus dem Tag. Er schloss mit 38.212 Punkten. In Seoul stieg der Kospi um weitere 0,6 Prozent. In Shanghai büsste der Composite-Index 0,4 Prozent ein, der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 0,1 Prozent zurück. An den chinesischen Börsen wirkten die jüngsten, eher ernüchternd ausgefallene Konjunkturdaten aus China noch nach. Unter anderem zeigten die am Montag gemeldeten chinesischen Exporte klar Spuren des schwelenden Zollstreits.

In Sydney stieg das Marktbarometer nach dem verlängerten Wochenende um 0,8 Prozent. Hier spielten die Akteure weiter Zinssenkungsfantasie, nachdem eine Umfrage zur Stimmung der Unternehmen im Mai eher mau ausgefallen war.

Bei den Einzelwerten setzten im Chipsektor in Tokio Advantest zunächst ihre Gewinnserie fort, am Ende des Tages stand aber ein Minus von 0,1 Prozent auf der Kurstafel. Renesas verteidigten dagegen ein Plus von 2,4 Prozent. In Seoul zogen SK Hynix um 0,7 Prozent an, während Samsung Electronics 1 Prozent einbüssten, nachdem der grosse Rivale Apple am Vortag auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz Neuerungen vorgestellt hatte, die am Markt eher mit Enttäuschung aufgenommen wurden.

Gesucht waren in Hongkong Immobilienaktien . Medienberichten zufolge, wird der chinesische Wohnungsbauförderfonds zu niedrigeren Kreditkosten und einer Erhöhung der Kreditmittel führen. Morningstar-Analyst Jeff Zhang erwartet sich davon aber keine signifikante Marktbewegung. An anderer Stelle wurde als positives Zeichen gewertet, dass sich das Immobilienunternehmen Seazen über eine Dollar-Anleihe 200 bis 300 Millionen Dollar beschafft habe. Seazen zogen in Hongkong um über 7 Prozent an, Longfor legten um 2,4 und Sino-Ocean um 4,2 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.587,20 +0,8% +4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.211,51 +0,3% -5,4% 08:30

Kospi (Seoul) 2.871,85 +0,6% +19,7% 08:30

Schanghai-Comp. 3.384,82 -0,4% +1,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.145,71 -0,1% +18,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:23 % YTD

EUR/USD 1,1394 -0,2 1,1422 1,1424 +10,1%

EUR/JPY 164,83 -0,2 165,11 164,83 +1,2%

EUR/GBP 0,8453 0,3 0,8429 0,8423 +1,9%

GBP/USD 1,3480 -0,5 1,3550 1,3563 +8,0%

USD/JPY 144,66 0,1 144,56 144,28 -7,9%

USD/KRW 1.365,58 1,0 1.351,87 1.354,23 -7,8%

USD/CNY 7,1786 0,0 7,1764 7,1777 -0,4%

USD/CNH 7,1887 0,1 7,1828 7,1842 -1,9%

USD/HKD 7,8484 0,0 7,8476 7,8481 +1,0%

AUD/USD 0,6502 -0,2 0,6516 0,6516 +4,9%

NZD/USD 0,6037 -0,1 0,6044 0,6047 +7,5%

BTC/USD 109.510,15 -0,4 109.990,20 105.560,50 +12,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,41 65,37 +0,1% +0,04 -9,9%

Brent/ICE 67,24 67,13 +0,2% +0,11 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.325,82 3.328,10 -0,1% -2,28 +26,2%

Silber 32,05 32,17 -0,4% -0,12 +13,2%

Platin 1063,76 1071,41 -0,7% -7,65 +17,2%

Kupfer 4,86 4,93 -1,3% -0,06 +19,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

