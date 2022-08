Lufthansa-Aktie klettert: Gewinnzone erreicht

"Die Rückkehr in die Gewinnzone in einem Quartal, das auch durch hohe geopolitische Unsicherheit und steigende Ölpreise geprägt wurde, ist ein grosser Erfolg", sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen laut der Mitteilung. "Damit machen wir gute Fortschritte, uns von den finanziellen Folgen der Corona-Krise zu erholen. Auch nach der Rückführung der Staatshilfen im letzten Jahr bleibt es unser Ziel, die Bilanz weiter nachhaltig zu stärken."

In den drei Monaten April bis Juni erzielte der Konzern einen Gewinn von 259 Millionen Euro, nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente er 0,22 Euro nach einem Verlust von 1,26 Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) lag nach endgültigen Zahlen bei 393 Millionen Euro. Der Umsatz sprang auf 8,5 Milliarden Euro von 3,21 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der Airline-Konzern bereits mitgeteilt hatte.

Für das Gesamtjahr strebt die Lufthansa Group nun ein bereinigtes EBIT von über 500 Millionen Euro an. Bislang hatte sie lediglich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Aussicht gestellt. Auch der bereinigte freie Cashflow soll 2022 deutlich positiv sein. In den ersten sechs Monaten des Jahres erwirtschaftete der Konzern einen bereinigten freien Cashflow von 2,9 Milliarden Euro.

Die Netto-Investitionsausgaben werden sich voraussichtlich auf rund 2,5 Milliarden Euro belaufen.

Tarifverhandlung zwischen Lufthansa und Verdi geht weiter

Die Tarifverhandlungen für die rund 20 000 Beschäftigten des Lufthansa -Bodenpersonals gehen an diesem Donnerstag weiter. Das haben die Gewerkschaft Verdi und Lufthansa bestätigt. Am Morgen wurden zunächst die Zwischenergebnisse vom Vortag intern beraten, bevor sich die Delegationen wieder in einem Frankfurter Flughafenhotel treffen sollten. Inhaltlich wurden keine Details genannt.

Die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt war von vornherein auf zwei Tage angesetzt. Ihr war am Mittwoch vergangener Woche ein flächendeckender Warnstreik vorausgegangen, der nahezu den kompletten Flugplan der Lufthansa lahmgelegt hatte. Für den Fall einer Nicht-Einigung hat Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle bereits mit weiteren Arbeitskampfmassnahmen zur Hauptreisezeit gedroht.

Die Gewerkschaft verlangt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten durchgehend Gehaltssteigerungen von 9,5 Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat, woraus sich in den unteren Gehaltsgruppen höhere Steigerungen ergeben würden. Der Konzern hatte bei einer Laufzeit von 18 Monaten eine zweistufige Erhöhung der Grundvergütung um zusammen 250 Euro angeboten. Daraus ergäben sich für Vergütungsgruppen bis 3000 Euro brutto zweistellige Zuwachsraten, hatte das Unternehmen vorgerechnet.

Eine weitere Erhöhung um zwei Prozent zum Juli 2023 wollte der Konzern vom Gewinn abhängig machen. Diese Koppelung lehnt Verdi ab. Das Unternehmen hatte am Morgen erklärt, sich bereits im laufenden Jahr wieder einen operativen Gewinn von 500 Millionen zuzutrauen.

Zeitweise kann die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 3,83 Prozent auf 6,31 Euro zulegen.

