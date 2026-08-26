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26.08.2026 07:22:37
Lonza-Aktie: Samanta Cimitan wird neue Vertriebschefin
Lonza ernennt Samanta Cimitan zur neuen Vertriebschefin.
Cimitan kommt vom Biologika-Auftragsfertiger Celonic, den sie derzeit als Firmenchefin führt. Zuvor war sie fast 13 Jahre für den Pharmazulieferer in verschiedenen Strategie- und Vertriebsfunktionen tätig.
Mit der neuen Position will Lonza die Kundenbetreuung, die Vermarktung und den Marktzugang über alle Geschäftsbereiche hinweg vereinheitlichen. Cimitan soll dabei das Management strategischer Kunden, das globale Marketing und die kommerzielle Steuerung leiten.
awp-robot/ra
Basel (awp)
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