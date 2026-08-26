Lonza-Aktie: Samanta Cimitan wird neue Vertriebschefin

Sie übernimmt die neu geschaffene Funktion als Chief Commercial Officer, Senior Vice President und Mitglied der erweiterten Konzernleitung spätestens zum 1. Januar 2027, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.

Cimitan kommt vom Biologika-Auftragsfertiger Celonic, den sie derzeit als Firmenchefin führt. Zuvor war sie fast 13 Jahre für den Pharmazulieferer in verschiedenen Strategie- und Vertriebsfunktionen tätig.

Mit der neuen Position will Lonza die Kundenbetreuung, die Vermarktung und den Marktzugang über alle Geschäftsbereiche hinweg vereinheitlichen. Cimitan soll dabei das Management strategischer Kunden, das globale Marketing und die kommerzielle Steuerung leiten.

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Basel (awp)