Tag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden mit einer stabilen Eröffnung erwartet.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die am Vorabend nach Börsenschluss in Europa noch etwas zulegten. Als Kursstütze dienten an der Wall Street die deutlich gesunkenen Ölpreise sowie tiefere Anleiherenditen. Während hierzulande noch eine Reihe kleinerer Unternehmen ihre Halbjahreszahlen vorlegten, warten Börsianer insbesondere auf die Quartalszahlen von NVIDIA. Die Erwartungen sind wie immer enorm hoch, so genannte Flüsterschätzungen erwarten sogar mehr als eine Umsatzverdopplung und damit könnten selbst starke Zahlen zur Enttäuschung werden.

Bevor der Chip-Gigant am Abend seine Ergebnisse präsentiert, rücken aber noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank Fed besonders. "Viele hoffen einerseits auf einen moderaten PCE-Wert und zusätzlich gute Nvidia-Zahlen. Das könnte den Optimismus an den Märkten noch weiter aufrecht halten", sagte eine Händlerin am Morgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsstart nur wenig bewegen.

Der DAX wird mit einem stabilen Handelsstart erwartet.

Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim DAX vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten NVIDIA-Zahlen wieder langsamer angehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag aufwärts.

Entsprechend notierte der Dow Jones zum Ende der Sitzung 0,3 Prozent fester bei 53'577,17 Punkten, nachdem er bereits etwas höher eröffnet hatte und sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone zeigte.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte zur Startglocke ebenfalls ein Plus an der Kurstafel stehen und weitete seine Gewinne im Anschluss noch etwas aus. Er schloss den Handelstag 0,66 Prozent fester bei 26'151,30 Zählern ab.

Rückenwind lieferte der Anleihemarkt, an dem sich die Entspannung des Vortags fortsetzte und die Renditen weiter nachgaben. Befeuert wurde diese Entwicklung von einem CNBC-Bericht, wonach US-Finanzminister Bessent die knapp eine Billion Dollar schweren staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um die jüngst angekündigten erweiterten Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren.

Zusätzlich dämpften deutlich fallende Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Furcht vor steigenden Leitzinsen. Hintergrund könnten Spekulationen auf eine mögliche Entspannung an der bislang kaum passierbaren Strasse von Hormus sein, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben. Bessent bezeichnete dies laut Dow Jones Newswires als "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Das Weisse Haus hat zudem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Iran-Aktivitäten herunterfahren sollen - offen bleibt, wie etwa China als grosser Abnehmer iranischen Öls darauf reagiert.

Konjunkturseitig standen am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen für August und den Neubauverkäufen eher zweitrangige Daten an, während am Mittwoch die als wichtiger Fed-Indikator geltenden PCE-Inflationsdaten für Juli im Fokus stehen dürften.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch mit positiven Vorzeichen.

So steigt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,68 Prozent auf 66'305,46 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,6 Prozent höher bei 3'912,94 Zählern.

In Hongkong war ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,74 Prozent aufwärts auf 25'699,94 Einheiten.

An den Börsen in Ostasien überwiegen am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken sind. Marktteilnehmer verweisen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Strasse von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Aussenministeriums schon bald festgelegt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires