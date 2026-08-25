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Nachfolger im Blick 25.08.2026 09:29:36

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück

Beim Baustoffkonzern Amrize kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Finanzspitze.

Amrize
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Finanzchef Baris Oran tritt aus persönlichen Gründen nach nur wenigen Monaten im Amt mit sofortiger Wirkung zurück, wie das Unternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Sein Nachfolger wird der bisherige Strategie- und Übernahmechef Samuel J. Poletti.

Oran hatte den Finanzchefposten bei Amrize erst Anfang April übernommen und verlässt das Unternehmen damit nach knapp fünf Monaten wieder. Zuvor war der 52-Jährige Finanzchef des US-Logistikkonzerns GXO Logistics und hatte unter anderem für die Sabanci Group gearbeitet.

Orans Nachfolger Poletti gehört seit dem Börsengang von Amrize im Juni 2025 der Konzernleitung an. Er hatte die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts von Holcim massgeblich begleitet und dabei die finanziellen und nichtfinanziellen Aspekte beim Aufbau des eigenständigen Unternehmens verantwortet.

Zuvor war Poletti mehr als 20 Jahre für Holcim in den Bereichen Übernahmen, Finanzen und Strategie tätig. Unter anderem verantwortete er Zukäufe im nordamerikanischen Geschäft mit Dach- und Gebäudelösungen. Als Finanzchef wird er am operativen Hauptsitz von Amrize in Chicago arbeiten.

Zudem ernannte Amrize Dillon Cumming zum Leiter Investor Relations. Er tritt seine Funktion am 8. September an und soll die weltweiten Investor-Relations-Aktivitäten leiten. Cumming kommt vom Vermögensverwalter Walleye Capital. Zuvor analysierte er bei Morgan Stanley unter anderem Unternehmen aus der Baustoffbranche.

Die Papiere von Amrize verlieren im SIX-Handel zwischenzeitlich 1,43 Prozent auf 35,73 Franken.

to/

Zug (awp)

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