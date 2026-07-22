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Aktienrückkauf 22.07.2026 09:41:00

Lonza-Aktie dennoch unter Druck: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an

Lonza-Aktie dennoch unter Druck: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an

Lonza hat nach einem starken ersten Halbjahr 2026 die Jahresprognose für die Marge angehoben.

Lonza hebt nach starkem Halbjahr Margenprognose an

Der Pharma-Auftragsfertiger Lonza hat nach einem starken ersten Halbjahr 2026 die Jahresprognose für die Profitabilität angehoben. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 3,4 Milliarden Franken, was einem Wachstum von 16 Prozent in Lokalwährung entspricht - begünstigt durch eine günstige Phasenverteilung und eine tiefe Vorjahresbasis.

Das Core-EBITDA stieg um 27 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken, die entsprechende Marge verbesserte sich um 4,4 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent. Damit übertrafen sowohl das Core-EBITDA als auch die Core-EBITDA-Marge die Analystenerwartungen, während der Umsatz in etwa im Rahmen der Schätzungen lag.

Anhaltend starke Dynamik

Lonza verwies auf eine anhaltend hohe Dynamik bei den strategischen Outsourcing-Aktivitäten sowohl grosser Pharmaunternehmen als auch von Biotech-Kunden. Unterstützt werde diese Entwicklung durch den langfristigen Mehrwert von Partnerschaften mit breit aufgestellten CDMOs. Alle Geschäftsplattformen hätten zum Erfolg von "One Lonza" beigetragen und jeweils ein zweistelliges Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen erzielt.

Jahresprognose für die Marge angehoben

Für das Gesamtjahr 2026 hebt Lonza die Prognose für die Core-EBITDA-Marge auf 33 bis 34 Prozent an, nach bisher über 32 Prozent. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 11 bis 12 Prozent in Lokalwährung.

Wachstumsprojekte und Ausbau der Produktionskapazitäten

Lonza treibt seine strategischen Wachstumsprojekte planmässig voran und baut die Produktionskapazitäten für biologische Medikamente, die sterile Abfüllung von Arzneimitteln sowie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Zell- und Gentherapien aus.

In Visp hat die neue Grossanlage für biologische Wirkstoffe im ersten Halbjahr 2026 wie geplant den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Zudem erweitert Lonza dort die Herstellung von Komponenten für ADCs, um der steigenden Nachfrage nach diesen Krebsmedikamenten gerecht zu werden.

Am Standort Stein entsteht eine weitere sterile Abfülllinie für ADCs, die 2030 in Betrieb gehen soll. Die Investition wird durch einen langfristigen Produktionsvertrag mit einem führenden Pharmaunternehmen unterstützt. Zudem wird die dort im Bau befindliche Produktionsanlage künftig auch klassische chemisch hergestellte Arzneimittel fertigen können. Die Inbetriebnahme wird nun für 2028 erwartet.

Aktie trotz höherer Margenziele unter Druck

Die angehobene Margenprognose konnte die Anleger nicht überzeugen. Die Lonza-Aktie fiel an der SIX zeitweise um 3,01 Prozent auf 547,40 Franken.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass das Umsatzwachstum lediglich die Erwartungen erfüllt habe, nachdem einige Analysten insbesondere im grössten Geschäftsbereich Integrated Biologics mit einer positiven Überraschung gerechnet hatten.

Lob erhielt Lonza dagegen für die deutliche Verbesserung der Core-EBITDA-Marge, die selbst die optimistischsten Erwartungen übertraf. Vor den Zahlen waren die Einschätzungen der Analysten auseinandergegangen: Während die ZKB mit einer Bestätigung der Jahresziele gerechnet hatte, hoffte die Bank of America auf eine Anhebung der Wachstumsprognose. An der Börse überwog letztlich jedoch die Enttäuschung über die Umsatzentwicklung.

Lonza plant Aktienrückkauf über 500 Mio Franken nach Verkauf der CHI-Sparte

Lonza will nach dem Abschluss des Verkaufs der Sparte Capsules & Health Ingredients (CHI) eigene Aktien im Umfang von 500 Millionen Franken zurückkaufen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet. Der restliche Verkaufserlös soll in organisches Wachstum und Übernahmen fliessen.

CHI-Sparte entwickelt sich planmässig

Die nicht mehr zum Kerngeschäft gehörende Sparte Capsules & Health Ingredients (CHI) entwickelte sich im ersten Halbjahr wie erwartet. Der Umsatz legte zu konstanten Wechselkursen um 6,3 Prozent auf 541 Millionen Franken zu, die Core-EBITDA-Marge stieg auf 26,8 Prozent.

Verkauf an Lone Star

Lonza hatte im März den Verkauf der Sparte Capsules & Health Ingredients (CHI) an die Beteiligungsgesellschaft Lone Star angekündigt. Mit der Transaktion vollzieht das Unternehmen den Umbau zu einem reinen Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO). Zunächst erhält Lonza 1,7 Milliarden Franken in bar und behält vorerst eine 40-prozentige Beteiligung. Der Gesamterlös soll laut Unternehmen mindestens 3 Milliarden Franken betragen.

Basel/Bern (awp)

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Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

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Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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