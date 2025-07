Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lonza

Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 567,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'966 Punkten steht. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 567,00 CHF nach. Bei 573,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 40'579 Lonza-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 616,00 CHF erreichte der Titel am 06.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 8,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 467,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 17,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,92 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 4,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lonza am 23.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 16,18 CHF je Aktie aus.

