19.11.2025 03:27:18
KULR Technology Group, Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - KULR Technology Group, Inc. (KULR) revealed Loss for its third quarter of -$6.97 million
The company's earnings came in at -$6.97 million, or -$0.17 per share. This compares with -$2.00 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 116.4% to $6.88 million from $3.18 million last year.
KULR Technology Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.97 Mln. vs. -$2.00 Mln. last year. -EPS: -$0.17 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $6.88 Mln vs. $3.18 Mln last year.
