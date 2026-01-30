|
Konami: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Konami hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Konami hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 205.54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 197.03 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 128.18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126.75 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
