Jeff Bezos glaubt an Amazons Untergang - So will er das Unvermeidliche aufhalten

Amazon wird untergehen, glaubt Firmenchef Jeff Bezos. Doch auch wenn man den Tod des Online-Händlers seiner Meinung nach nicht verhindern kann, kann man ihn doch möglichst lange aufschieben.

• Jede Firma hat laut Jeff Bezos nur eine kurze Lebensdauer• Untergang von Amazon lässt sich hinauszögern• Unternehmen und Mitarbeiter müssen sich jeden Tag wie an Tag 1 verhalten

Bei der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken - und dem anschliessenden Kauf - dürfte der Blick auf die Webseite des Online-Händlers Amazon mittlerweile in vielen Haushalten ganz natürlich dazugehören. Bereits am Black Friday und dem Cyber Monday - die quasi den Einstieg in das Weihnachtsgeschäft markieren - wurde bei Amazon in diesem Jahr kräftig eingekauft. Laut Angaben des Unternehmens war der Cyber Monday sogar der erfolgreichste Verkaufstag in der Amazon-Geschichte. Das bequeme Online-Shopping bei Amazon ist mittlerweile so selbstverständlich geworden - da fällt es schwer zu glauben, dass es Amazon eines Tages nicht mehr geben wird. Doch Unternehmenschef Jeff Bezos wird nicht müde, sich und seine Mitarbeiter daran zu erinnern, denn er verfolgt damit ein wichtiges Ziel.

Jeff Bezos mit Abgesang auf Amazon

In den vergangenen Jahren hat Amazon-Chef Jeff Bezos mehrfach in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, dass es Amazon eines Tages nicht mehr geben werde. "Firmen haben eine kurze Lebensdauer […]. Und auch Amazon wird eines Tages zerrissen werden", sagte Bezos etwa 2013 in einem Interview mit "CBS". Er sei deshalb auch nicht besorgt, weil er wisse, dass "es unausweichlich ist", und zwar für alle Unternehmen. "Man wartet ein paar Dekaden und sie sind weg", so der Amazon-Chef nüchtern. Er würde sich jedoch freuen, wenn das bei Amazon erst nach seinem Tod der Fall wäre.

Auch im November 2018 betonte Jeff Bezos bei einem Meeting der gesamten Firma, dass Amazon nicht "zu gross zum Versagen" sei. "Tatsächlich gehe ich davon aus, dass Amazon eines Tages scheitern wird. Amazon wird pleitegehen", sagte Bezos laut einem Bericht des US-Nachrichtensenders "CNBC", dem eine Aufnahme von der Versammlung vorliegt. Wenn man grosse Unternehmen betrachte, dann betrage deren Lebenserwartung meist mehr als 30 Jahre, aber nicht mehr als 100 Jahre, so der Self-Made-Milliardär, der Amazon vor rund 25 Jahren gegründet hatte.

Doch Jeff Bezos erinnerte seine Mitarbeiter auch daran, dass es einen Weg gebe, den unvermeidbaren Untergang so gut wie möglich aufzuschieben. So müsse der Fokus des Unternehmens unbedingt weiterhin auf dem Kunden liegen und nicht auf der Konkurrenz oder Amazon selbst. "Wenn wir damit anfangen, uns auf uns selbst zu konzentrieren anstatt auf die Kunden, dann wird das der Anfang vom Ende sein", prognostizierte der CEO.

"Für Amazon muss es immer 'Tag 1' sein"

In einem Brief an die Amazon-Aktionäre skizzierte Bezos bereits ein Jahr zuvor, wie sich Unternehmen und Mitarbeiter verhalten müssten, um ein möglichst langes Überleben des Konzerns sicherzustellen: So wie am Anfang, an Tag 1 des Unternehmens. Was dafür essenziell ist, führte der Milliardär anhand von vier zentralen Schlüsselpunkten auf.

Die bereits angedeutete Besessenheit vom Kunden steht für Jeff Bezos dabei an erster Stelle. Auch wenn die Kunden es selbst nicht wüssten, seien sie "immer auf erfreuliche und wundervolle Weise unzufrieden" und es sei Aufgabe von Amazon herauszufinden, was sie glücklicher machen würde - noch bevor sie es selbst wüssten. Als gelungenes Beispiel dafür nannte der Firmenchef etwa das Amazon Prime-Programm.

Ein weiterer Schlüsselpunkt, der sich an die Besessenheit vom Kunden anschliesst, ist für Bezos die Skepsis gegenüber jeglichen Formen von Stellvertretern für eine Sache. So warnt er etwa davor, sich auf das Ergebnis von Marktforschungen oder Kundenbefragungen als Stellvertreter für die Kunden zu verlassen. "Gute Erfinder und Entwickler besitzen ein tiefes Verständnis für ihre Kunden", schrieb der Amazon-Chef. "Sie studieren und verstehen viele Anekdoten anstatt sich nur auf die Durchschnittswerte aus einer Umfrage zu konzentrieren."

Auch die Bereitschaft, starke, externe Trends begierig aufzunehmen und Entscheidungen in Hochgeschwindigkeit zu treffen, seien zentrale Punkte, wenn es darum geht, den Untergang von Amazon so weit wie möglich in die Zukunft zu schieben, glaubt Bezos. Vor allem dem letzten Punkt widmete er sich dabei ausführlich. "Die Geschwindigkeit ist das, was in der Unternehmenswelt zählt - und zusätzlich macht es in einer Umgebung, in der Entscheidungen in Hochgeschwindigkeit getroffen werden, auch mehr Spass", so der Amazon-Chef. Er riet im Aktionärsbrief unter anderem dazu, Entscheidungen, die rückgängig gemacht werden können, zu treffen ohne sich über sie den Kopf zu zerbrechen und bei anderen zu einem Ergebnis zu kommen, wenn 70 Prozent der benötigten Informationen vorliegen. Denn auf 90 Prozent oder mehr zu warten, würde zu lange dauern. Aber das Wichtigste, so Bezos, sei die Bereitschaft, einer Idee zwar nicht unbedingt zuzustimmen, sie aber dennoch voll zu unterstützen - und zwar auf allen Hierarchie-Ebenen der Firma. Auch er selbst sei regelmässig anderer Meinung, würde sich aber dennoch der strittigen Sache komplett verschreiben.

Wenn man diese Punkte beachte, könne man sicherstellen, dass es für Amazon immer "Tag 1" sei, so Bezos im Aktionärsbrief aus dem Jahr 2017. Denn sollte dies einmal nicht mehr der Fall sein, wäre der Untergang von Amazon eingeleitet. "Tag 2 ist Stillstand. Darauf folgt Irrelevanz. Darauf folgt der qualvolle, schmerzhafte Abstieg. Darauf folgt der Tod", lautete die düstere Vorhersage des Unternehmenschefs. Zwar könne ein etabliertes Unternehmen auch noch über Jahrzehnte Erträge erwirtschaften, wenn es sich an Tag 2 befände, aber das endgültige Ergebnis, nämlich der Untergang der Firma, würde dennoch kommen.

Zwar gäbe es auch Firmen, die diesem Schicksal über Jahrhunderte entgangen seien, wie Bezos laut "CNBC" bei der Mitarbeiterversammlung 2018 zugab, doch Amazon wird - nach aktuellem Stand - wohl nicht zu dieser Gruppe gehören. "Bei den meisten Firmen, die mehrere hundert Jahre alt sind, handelt es sich um Brauereien", sagte Jeff Bezos, vermutlich mit einem Augenzwinkern. "Das ist sehr interessant - und ich bin mir nicht sicher, was das über unsere Gesellschaft aussagt".

