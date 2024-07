Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel betrachtet KI-Boom mit Sorge: NVIDIA verdient das ganze Geld

• Peter Thiel zieht Parallelen zwischen KI-Hype und Dotcom-Blase• Markt-Dominanz von NVIDIA sei "sehr seltsam"• Investition in die neue Open-Source-KI-Plattform Sentient

Kein Thema beschäftigt die Börsianer derzeit so sehr wie künstliche Intelligenz (KI). Doch angesichts der sagenhaften Kursgewinne wächst bei vielen Investoren inzwischen auch die Sorge vor einer Aktienmarkt-Blase. Auch Risikokapitalgeber und Palantir-Mitbegründer Peter Thiel hat sich Ende Juni auf dem Aspen Ideas Festival diesbezüglich geäussert und Parallelen zwischen dem aktuellen KI-Boom und der Dotcom-Blase von 1999 gezogen. Dem kann er dabei aber durchaus auch etwas Positives abgewinnen. So betonte er, dass ’99 zwar der Höhepunkt der Blase aber auch der Höhepunkt der Klarheit war, als die Menschen erkannten, dass das Internet die Old Economy ersetzen würde.

In der derzeitigen Situation bereitet Thiel insbesondere die starke Konzentration in der KI-Branche Sorge. "Derzeit werden 80 bis 85 Prozent des Geldes im KI-Bereich von einem Unternehmen, NVIDIA, verdient", kritisierte der ursprünglich aus Deutschland stammende US-Investor und bezeichnete diese Dominanz eines einzigen Unternehmens in Bezug auf die Rentabilität als "sehr seltsam", weil der Grossteil der Gewinne auf der Hardware-Ebene generiert wird, also einem Bereich, "von dem das Silicon Valley nicht einmal mehr viel weiss."

Der NVIDIA-Konzern ist derzeit unangefochtener Marktführer für KI-Chips. Mit seinen Chipsystemen wird KI-Software in Rechenzentren trainiert, ausserdem werden sie zunehmend auch für deren Betrieb eingesetzt. Da NVIDIA eine derartige Schlüsselrolle für KI-Anwendungen spielt, hat sich die Aktie zum Anlegerliebling an der Börse entwickelt und liess den Konzern sogar vorübergehend zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt aufsteigen. Inzwischen ist der Chipdesigner aber wieder um einige Plätze zurückgefallen.

