Investmentpotenzial in Asien: BlackRock und JPMorgan setzen auf Indien und Indonesien

Globale Investmentfirmen nehmen Indien und Indonesien aufgrund vielversprechender Investitionsaussichten zunehmend ins Visier. Experten erwarten in den nächsten Jahren ein jährliches Wirtschaftswachstum von fünf bis sechs Prozent, insbesondere auch getrieben durch erhebliche Investitionen.

BlackRock und Fidelity setzen auf Indien und Indonesien

So sieht auch die US-amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock in den zwei Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum viele Investitionsmöglichkeiten. Manjesh Verma, Leiter APAC Credit and Fixed Income Research bei BlackRock, äusserte sich kürzlich auf dem Investmentforum in Jakarta überaus optimistisch für Indien und Indonesien. "Aufgrund der grossen Bevölkerung, der grossen Märkte und der blühenden Demokratie sind dies zwei Länder, die sich von der Masse abheben und denen viel Aufmerksamkeit von Investoren entgegengebracht wird", zitiert Reuters. Dennoch: Indien und Indonesien müssten ihre Finanzmärkte, einschliesslich der Aktien- und Devisenmärkte, weiterhin vertiefen, merkte Verma an, um das Potenzial tatsächlich vollkommen ausschöpfen zu können.

Auch Kitty Yang, Analystin bei Fidelity International in London, hatte kürzlich betont, dass Indien und Indonesien starke kurz- und langfristige Fundamentaldaten aufwiesen. "Positive [und nachhaltige] Reformen unterstützen das Wachstum im letzten Jahrzehnt unter der Führung von Premierministier Narendra Modi in Indien und Präsident Jokowi in Indonesien", gibt Dinsights die Expertin wieder.

JPMorgan sieht Potenzial in Indien

Rashmi Gupta, Portfoliomanager bei JPMorgan, äusserte sich jüngst ebenfalls äusserst optimistisch, dabei legte er den Fokus insbesondere auf Indien: "Wir glauben, dass Indien an der Schwelle einer neuen Ära steht, da es von weitreichenden wachstumsfördernden Reformen profitiert". Und weiter: "Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat sich auf die Unterstützung des Wirtschaftswachstums, die Reduzierung des Haushaltsdefizits und die Verbesserung der Geschäftsabläufe für Unternehmen konzentriert", wird Gupta auf der Website von JPMorgan weiter zitiert. Der Fokus liege auf wachstumsfördernden Massnahmen. Auch die wachsende Erwerbsbevölkerung mache "Indien für in- und ausländische Unternehmen attraktiver". Im Hinblick auf potenzielle Anlagerenditen erklärte Gupta: "Die Unternehmensgewinne spiegeln allmählich das hohe BIP-Wachstum Indiens wider. Indische Unternehmen verzeichneten im Jahr 2023 ein zweistelliges Gewinnwachstum, und Analysten sind sich einig, dass sich dieser Trend fortsetzen sollte". Gupta zufolge seien Indiens Aktienmärkte "tiefgreifend, liquide, ausgereift und über Sektoren und Unternehmenstypen hinweg gut diversifiziert". "Wir glauben, dass Indien als Teil eines diversifizierten globalen Aktienportfolios zu den attraktivsten langfristigen Chancen gehört", so der JPMorgan-Analyst.

