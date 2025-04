Intel-Aktie höher: Intel verkauft Mehrheit an Altera

Die Transaktion bewerte Altera dabei mit 8,75 Milliarden US-Dollar (rund 7,7 Mrd Euro), teilte der kriselnde Branchenriese am Montag in Santa Clara mit. Intel werde danach noch 49 Prozent halten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über eine mögliche Veräusserung berichtet.

Intel hatte die Firma Altera vor zehn Jahren für rund 17 Milliarden Dollar übernommen, deren Mehrzweck-Chips vor allem in Telekommunikationsnetzen eingesetzt werden.

Im vergangenen Jahr kündigte der US-Chiphersteller an, einen Anteil an Altera zu verkaufen. Vor etwa zwei Wochen stellte der neue Unternehmenschef Lip-Bu Tan in Aussicht, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte des Chipherstellers auszugliedern.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte NVIDIA eine Spitzenposition. Zudem steht Intel im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren stärker unter Druck.

Die Intel-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 3,95 Prozent höher bei 20,52 US-Dollar.

/nas/mne/jkr/he

SANTA CLARA (awp international)