INDEXÄNDERUNG/Stratec ersetzen Compugroup im SDAX - Nagarro neu im TecDAX

DOW JONES--Im Zuge ihres Delistings verlässt die Compugroup-Aktie die Indizes SDAX, HDAX und TecDAX. Wie der Indexbetreiber Stoxx am späten Freitagabend weiter mitteilte, wird infolge der ausserplanmässigen Indexänderung die Aktie von Stratec neu in den SDAX aufgenommen. Die Aktie von Nagarro wird künftig im HDAX und TecDAX vertreten sein. Die Änderungen werden zu Handelsbeginn am 25. Juni wirksam.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ TecDAX - NEUAUFNAHME

- Nagarro

+ TecDAX - HERAUSNAHME

- Compugroup Medical

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Stratec

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Compugroup Medical

===

June 20, 2025 17:03 ET (21:03 GMT)