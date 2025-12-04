Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’898 0.3%  SPI 17’741 0.4%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’849 0.7%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5’711 0.3%  Gold 4’198 -0.1%  Bitcoin 74’659 -0.3%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 62.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
VW-Aktie gefragt: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen
SAP SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
BKW-Aktie mit leichtem Plus: Energiekonzern prüft Grossbatterieprojekte an drei Orten in der Schweiz
Suche...

Air Liquide Aktie 486038 / US0091262024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.12.2025 11:45:57

Hyundai Motor, Air Liquide In Deal To Advance Hydrogen Ecosystem

Air Liquide
32.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - South Korea's Hyundai Motor Co., Ltd. (HYMLF.OB) announced Thursday a strategic partnership with French industrial and medical gases firm Air Liquide (AI.PA, AIQUY) to accelerate the growth of the global hydrogen ecosystem.

Under the collaboration, the companies will establish key hubs in Europe, Korea and U.S. to foster hydrogen ecosystem growth.

The companies renewed their Memorandum of Understanding or MoU at the Hydrogen Council CEO Summit, held from December 2 to 4 in Seoul.

With the deal, the firms would expand a comprehensive hydrogen ecosystem, encompassing production, storage, transportation and utilization.

The partnership will focus on scaling up hydrogen use across key regions, including Europe, Korea and the United States. Specific emphasis will be on heavy-duty transport, logistics and public transportation.

Ken Ramirez, Head of Energy & Hydrogen Business Division at Hyundai Motor Group, said, "Together, we are building a robust hydrogen value chain, from production to utilization, with the aim of making hydrogen a practical and sustainable solution for global energy challenges."

Nachrichten zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
08:37 SMI-Gewinnserie gerissen
08:10 Outperformance Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’897.58 04.12.2025 11:47:34
Long 10’693.16 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
VAT Aktie News: VAT schiesst am Mittwochmittag hoch
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Glencore-Aktie gesucht: Alumbrera-Mine soll Ende 2026 zurückkehren
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte November
Baloise-Aktie fällt: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:59 OSZE bereitet mögliche Beobachtermission in der Ukraine vor
11:59 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit
11:58 China deutet lockerere Exportvorgaben für seltene Erden an
11:55 Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen
11:50 In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol
11:50 AKTIEN IM FOKUS: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP
11:50 Briten und Norweger patrouillieren gemeinsam gegen Russen
11:48 WDH/ROUNDUP/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
11:46 Woidke zur Rente: Halte Diskussion in der Union für unsozial
11:43 APA ots news: Drei Digitalisierungsstudie 2025: Schon zwei von drei...