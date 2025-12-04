Air Liquide Aktie 486038 / US0091262024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.12.2025 11:45:57
Hyundai Motor, Air Liquide In Deal To Advance Hydrogen Ecosystem
(RTTNews) - South Korea's Hyundai Motor Co., Ltd. (HYMLF.OB) announced Thursday a strategic partnership with French industrial and medical gases firm Air Liquide (AI.PA, AIQUY) to accelerate the growth of the global hydrogen ecosystem.
Under the collaboration, the companies will establish key hubs in Europe, Korea and U.S. to foster hydrogen ecosystem growth.
The companies renewed their Memorandum of Understanding or MoU at the Hydrogen Council CEO Summit, held from December 2 to 4 in Seoul.
With the deal, the firms would expand a comprehensive hydrogen ecosystem, encompassing production, storage, transportation and utilization.
The partnership will focus on scaling up hydrogen use across key regions, including Europe, Korea and the United States. Specific emphasis will be on heavy-duty transport, logistics and public transportation.
Ken Ramirez, Head of Energy & Hydrogen Business Division at Hyundai Motor Group, said, "Together, we are building a robust hydrogen value chain, from production to utilization, with the aim of making hydrogen a practical and sustainable solution for global energy challenges."
Nachrichten zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Air Liquide SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnhaltende Hoffnung auf US-Zinssenkungen: SMI freundlich -- DAX mit Gewinnen - 24'000-Punkte-Marke bleibt ausser Reichweite - Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester - Japan legt deutlich zu
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigt ebenfalls Gewinne. In Fernost waren mehrheitlich grüne Vorzeichene zu sehen.