Warum sich der Dollar zu Euro und Franken abschwächt

Am späten Nachmittag wird die US-Währung wieder genau bei 0,8000 Franken gehandelt.

Der Euro notierte am Nachmittag zur US-Währung mit 1,1655 US-Dollar ein wenig höher als gegen Mittag mit 1,1638. Zum Franken sank der Euro dagegen leicht: Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als gegen Mittag.

Für die Schwäche des Dollar wurden wieder aufgekommene Zinssenkungserwartungen verantwortlich gemacht. So hat sich Christopher Waller, einer der Direktoren der US-Notenbank Fed, für eine Zinssenkung des Fed bei der nächsten Sitzung Ende Juli ausgesprochen. US-Präsident Donald Trump kritisierte US-Notenbankchef Jerome Powell derweil am Freitag in den sozialen Medien erneut für seine Zinspolitik und bezeichnete ihn als "Too Late".

Zuvor hatten sich mehrere US-Notenbanker für einen unveränderten Leitzins ausgesprochen. Auch Notenbankchef Jerome Powell hatte nach dem jüngsten Zinsbeschluss eine abwartende Haltung signalisiert. Er wolle erst die möglichen Folgen der US-Zollpolitik für die Preisentwicklung begutachten.

Ein Thema auch am Devisenmarkt bleibt die Zollpolitik und ihre Folgen, nachdem die US-Regierung unter anderem der EU per Anfang August Zölle von 30 Prozent angedroht hat. "Wir kommen dem 1. August mit schnellen Schritten näher, und nur weil der Markt fest davon überzeugt zu sein scheint, dass Trump auch dieses Mal einen Rückzieher machen wird, muss es nicht so kommen", sagte Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank.

