Holcim-Aktie springt an: 2021 deutliches Plus bei Gewinn und Umsatz

Dazu haben auch Firmenübernahmen beigetragen, vor allem die Milliarden-Akquisition von Firestone Building Products. Zudem profitierte der weltgrösste Zementkonzern auch vom Bauboom rund um den Globus.

Der Umsatz stieg um 16,0 Prozent auf 26,83 Milliarden Franken. Ein guter Teil des Wachstums stammt von Firestone, dessen Übernahme Ende März abgeschlossen wurde. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz um 11,3 Prozent gestiegen.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT kletterte um ein Viertel auf 4,61 Milliarden Franken. Das ist das beste Ergebnis seit Jahren. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Der Konzerngewinn vor Wertminderungen und Devestitionen erreichte 2,45 Milliarden Franken. Im Vorjahr hatte Holcim wegen Corona einen Gewinnrückgang auf 1,9 Milliarden Franken erlitten.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,20 Franken je Titel erhalten. Das sind 10 Prozent mehr wie im Vorjahr.

"2021 war für Holcim ein Rekordjahr mit ausserordentlichen Leistungen im Hinblick auf die Finanz- und ESG-Ziele des Unternehmens", erklärte Konzernchef Jan Jenisch im Communiqué.

Für das neue Geschäftsjahr gibt Holcim erstmals finanzielle Ziele bekannt: Der Nettoumsatz soll um 6 Prozent wachsen. Der wiederkehrende EBIT auf vergleichbarer Basis soll ebenfalls zulegen.

Holcim ernennt Toufic Tabbara zum Leiter der Region Nordamerika und KL-Mitglied

Bei Holcim kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der der Region Nordamerika: Der Verwaltungsrat habe Toufic Tabbara, derzeit CEO US Cement, mit Wirkung vom 1. März 2022 zum Leiter der Region Nordamerika und Mitglied der Konzernleitung ernannt, teilte der Zementkonzern am Freitag in einem Communiqué mit. Tabbara kam 1998 als Director Strategy & Development in den USA zum Konzern.

Er trete die Nachfolge von René Thibault an, der sich entschieden habe, Holcim zu verlassen und eine neue Herausforderung anzutreten. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken René Thibault herzlich für seine zahlreichen Beiträge zum Erfolg des Unternehmens", schrieb der Konzern.

Holcim-Aktien nach soliden Zahlen gesucht

Die Aktien von Holcim setzen am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt zu einer Kurserholung an und legen überdurchschnittlich zu. Der weltgrösste Zementkonzern blickt auf ein erfreuliches viertes Quartal zurück. Nicht nur die Umsatz-, sondern auch die Gewinnentwicklung überrascht die Analysten positiv. Zudem erhöht das Unternehmen unerwartet die Jahresdividende.

Bis um 09.20 Uhr ziehen Holcim um 2,5 Prozent auf 46,80 Franken an und damit am meisten von allen Blue Chips. Die Aktie hat allerdings über die sechs vorangegangenen Börsentage jeweils Terrain verloren. Insgesamt summierten sich die Verluste allein in dieser Periode bis zum Schlusskurs vom Donnerstag auf beinahe 12 Prozent. Der Gesamtmarkt (SMI) steht derzeit 0,67 Prozent höher.

Analysten zeigen sich mit Blick auf das zurückliegende vierte Quartal erfreut, sowohl was die Umsatz- als auch die operative Gewinnentwicklung anbetrifft. Insbesondere hätten die beiden Regionen Nordamerika und Europa deutlicher mehr als erhofft zum Gruppenumsatz beigetragen. Eher etwas enttäuscht zeigt man sich von der Umsatzentwicklung in der Region Lateinamerika.

Holcim habe im vergangenen Jahr Quartal für Quartal mit einer starken operativen Entwicklung überzeugt, so das Fazit der Zürcher Kantonalbank. Die starke Cashgenerierung habe in der Folge zu einer überraschenden Dividendenerhöhung geführt.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine stricht die ZKB hervor, dass Russland und die Ukraine zusammen nur rund 1 Prozent zum Konzernumsatz beitragen dürften. Der grössere Effekt komme daher wohl vor allem von den höheren Energiepreisen.

Für Gesprächsstoff sorgen in Expertenkreisen die Wachstums- und Gewinnvorgaben fürs neue Jahr. Während sich die Wachstumsvorgaben im Rahmen der Erwartungen bewegen, fallen jene zur diesjährigen Gewinnentwicklung wenig konkret aus. Dennoch erachten sowohl die ZKB als auch Stifel den Ausblick als "solid".

Zug (awp)