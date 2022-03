Holcim-Aktie: Citi schraubt Holcim-Kursziel hoch

• Umstrukturierung des Konzerns - von weltweiten Lieferengpässen unbeeindruckt• Kursziel der Aktie verspricht Steigerungspotenzial• Dividendenausschüttung interessant

Holcim hat im vergangenen Jahr eine grundlegende Umstrukturierung des Zement- und Baustoffkonzerns im Zeichen der Nachhaltigkeit vorgenommen. Weltweit konnte Holcim als grösster Zementkonzern vom Bauboom profitieren und die Verkäufe in allen Bereichen steigern.

Holcim hat nicht profitable Unternehmen konsequent abgestossen, so etwa emissionsintensive Zementanlagen in Sambia, Brasilien und Nordirland, so die awp. Gleichzeitig tätigte der Konzern Zukäufe in Milliardenhöhe: Unter anderem kaufte Holcim den belgischen Bauspezialisten PTB-Compaktuna, den französischen Hersteller von Hochleistungsprodukten für den Bau PRB Group und die amerikanische Betonfirma Cowden. Die Integration des US-Dachsystemherstellers Malarkey kann Holcim zum Weltmarktführer in diesem Segment machen.

Rosige Aussichten für 2022

Der Konzern zeigt sich von den weltweiten Problemen in den Lieferketten unbeeindruckt, "wir produzieren lokal und verkaufen lokal", sagte Holcim-CEO Jenisch Mitte Februar in einer Telefonkonferenz für Nachrichtenagenturen. Auch der Ukraine-Krieg und die Einstellung des Geschäftsbetriebs in Russland können dem Unternehmen nichts anhaben. Holcim unterhalte keine Geschäftsbeziehungen in der Ukraine und das Russlandgeschäft mache weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes aus. Abhängigkeiten von russischem Gas oder Verbindungen zu russischen Banken gebe es keine.

Das für 2022 geplante starke Wachstum sei mit einem prognostizierten Umsatz von 5 Milliarden Schweizer Franken vor allem der neuen Sparte Lösungen & Produkte und der massiven Expansion des Konzerns in diesem Bereich zuzuschreiben. Der Anteil dieser Sparte am Konzernumsatz soll in den nächsten drei Jahren von 13 auf 30 Prozent steigen, wie im Geschäftsbericht 2021 zu lesen ist. Der Gesamtumsatz des Unternehmens soll 2022 um mehr als 6 Prozent gesteigert werden, gestiegene Kosten, vor allem durch die explodierten Energiepreise, sollen erneut mit höheren Preisen kompensiert werden.

Hohes Kursziel und Kaufempfehlung

Die Holcim-Aktie wird derzeit mit sehr hohen Kurszielen, teilweise sogar mit einem Steigerungspotenzial von annähernd 50 Prozent angegeben, so etwa von der Deutschen Bank, Octavian und Vontobel. Im Mittel gibt Bloomberg ein Kursziel von etwas über 57 Franken an.

Die Citigroup hat die Holcim-Aktie mit einem Kursziel von 64 Franken wiederaufgenommen und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Credit Suisse hat laut dpa das Kursziel für die Aktie zwar von 65 Franken auf 58 Franken nach unten korrigiert, sie aber auf "Outperform" belassen. Gründe sind laut Analyst Lars Kjellberg die vorgezogene Realisierung der Ziele für 2022, strukturelle Verbesserungen und die hohe Dividendenrendite. Die Generalversammlung des Unternehmens findet am 4. Mai 2022 statt - eine Dividendenausschüttung von 2,20 Schweizer Franken wird erwartet. Dies entspräche einer 10-prozentigen Steigerung zum Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch