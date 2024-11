High-Speed trifft auf Nachhaltigkeit: Tesla Model S als Streifenwagen

• Weniger Wartung und emissionsfrei• Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 1,99 Sekunden• Effizienzsteigerung durch aerodynamische Änderungen

Ein Kraftpaket im Polizeidienst

Der Tesla Model S Plaid, der als schnellstes Serienfahrzeug der Welt gilt, beeindruckt in seiner neuen Polizeiausführung nicht nur durch eine Beschleunigung, die bisher kaum in einem Streifenwagen denkbar war. Unplugged Performance stellte dieses Fahrzeug kürzlich auf der SEMA-Show in Las Vegas vor, wo es dank seiner "Plaid Pursuit"-Modifikationen speziell für den Polizeieinsatz hervorstach. Die Modifikationen von Unplugged Performance umfassen unter anderem leichte Felgen, die sich positiv auf das Fahrzeuggewicht auswirken, und speziell verstärkte Bremsen für eine bessere Kontrolle bei Hochgeschwindigkeitsverfolgungen.

Nachhaltigkeit als Vorteil für die Polizei

Neben der Leistung ist die Nachhaltigkeit einer der Hauptvorteile des Model S Plaid für Polizeibehörden. Elektrofahrzeuge sind kosteneffizient und wartungsärmer, wodurch Betriebskosten eingespart und Umweltbelastungen reduziert werden können, erklärt ein Bericht von Electrek. Tesla und Unplugged Performance heben hervor, dass diese Modifikationen eine zukunftsweisende Alternative für Polizeifahrzeuge darstellen und dass Elektro-Streifenwagen auf Dauer kostengünstiger sein können. Gerade in kalifornischen Polizeibehörden könnte der Model S Plaid wegen der strengen Emissionsstandards Interesse wecken.