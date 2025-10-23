Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’126 0.8%  Bitcoin 87’192 1.7%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Honeywell-Aktie verteuert sich: Honeywell schlägt Erwartungen im dritten Quartal
Studien-Flop zieht Moderna-Aktie nach unten - Was macht BioNTech?
Suche...
200.- Saxo-Deal

Heritage Commerce Aktie 936239 / US4269271098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 23:44:45

Heritage Commerce Corp. Q3 Profit Climbs

Heritage Commerce
9.74 USD -1.47%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Heritage Commerce Corp. (HTBK) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $14.69 million, or $0.24 per share. This compares with $10.50 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, Heritage Commerce Corp. reported adjusted earnings of $14.69 million or $0.24 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.0% to $46.78 million from $39.32 million last year.

Heritage Commerce Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.69 Mln. vs. $10.50 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.17 last year. -Revenue: $46.78 Mln vs. $39.32 Mln last year.

Nachrichten zu Heritage Commerce Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?